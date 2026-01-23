Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России

В первом четвертьфинальном забеге Большунов показал время 2 минуты 59,76 секунды и занял третье место. Первым стал Сергей Ардашев (2.59,64), вторым — Иван Горбунов (отставание — 0,04 секунды). Отставание Большунова составило 0,12 секунды. По итогам забегов он не попал в число лаки-лузеров.