Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России

Большунов занял 3-е место в четвертьфинале спринта на этапе Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог преодолеть четвертьфинальную стадию спринтерской гонки классическим стилем в рамках этапа Кубка России, проходящего в селе Выльгорт (Коми).

В первом четвертьфинальном забеге Большунов показал время 2 минуты 59,76 секунды и занял третье место. Первым стал Сергей Ардашев (2.59,64), вторым — Иван Горбунов (отставание — 0,04 секунды). Отставание Большунова составило 0,12 секунды. По итогам забегов он не попал в число лаки-лузеров.

Финал спринта пройдет позднее в пятницу.