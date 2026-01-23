Ричмонд
Горбунов выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в ¼ финала

В тройку призеров личного спринта на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре также вошли Сергей Ардашев и Владислав Осипов. В женском спринте победила Елизавета Пантрина.

Источник: РИА "Новости"

Лыжник Иван Горбунов стал победителем личного спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России, который проходит в Сыктывкаре.

В финале он показал результат 2 минуты 57,12 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 0,61 секунды), третьим стал Владислав Осипов (+0,68).

Горбунов выиграл второй в сезоне личный спринт на Кубке России, он побеждал также в конце декабря на пятом этапе в Кирово-Чепецке.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вылетел в ¼ финала.

В женском спринте победила Елизавета Пантрина (3.30,54), опередив Ольгу Сергееву (+0,07) и Татьяна Сорину (+0,85).

24 января в Сыктывкаре пройдут гонки на 15 км у мужчин и на 10 км у женщин.