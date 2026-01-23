В Норвегии посоветовали Вяльбе держать рот на замке

Ранее Вяльбе заявила, что больше никто из российских лыжников не получит нейтральный статус, после чего произошло обратное: его получил Никита Денисов. «Казалось, что президент ФЛГР должен обладать инсайдерской информацией по этому вопросу, но на самом деле оказалось все наоборот. Ей следует держать рот на замке, если ей нечего сказать достоверного», — сказал Салтведт.