Лыжи. Кубок мира. Непряева, Далквист, Сван, Рибом, Фендрих, Дривенес, Диггинс, Ридзек выступят в квалификации классического спринта

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
5-й этап.
Гомс, Швейцария.
Женщины, спринт, классический стиль.
Начало квалификации — 12:00 по московскому времени, начало финалов — 16:30 по московскому времени, прямая трансляция — в Okko.
Старт-лист.
1. Рози Бреннан (США).
2. Эмма Рибом (Швеция).
8. Надин Фендрих (Швейцария).
12. Колетта Ридзек (Германия).
18. Джесси Диггинс (США).
22. Лаура Гиммлер (Германия).
25. Джулия Керн (США).
26. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
28. Майя Далквист (Швеция).
29. Ане Стенсет (Норвегия).
30. Линн Сван (Швеция).
38. Дарья Непряева (Россия).
41. Тириль Венг (Норвегия).
46. Юлие Дривенес (Норвегия).
Полный старт-лист здесь.
Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе.