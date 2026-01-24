Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжница Пеклецова выиграла «разделку» на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Второе место на дистанции 10 км классическим стилем заняла Елизавета Маслакова, третье — Алена Баранова.

Источник: РБК Спорт

Лыжница Алина Пеклецова победила в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км на седьмом этапе Кубка России, который проходит в Сыктывкаре.

20-летняя Пеклецова показала результат 31 минута 29,8 секунды.

Второе место заняла Елизавета Маслакова (отставание 36,4 секунды), третьей стала Алена Баранова (+48,3).

Пеклецова одержала уже седьмую победу в гонках на этапах Кубка России в нынешнем сезоне.

Позднее в субботу в Сыктывкаре пройдет мужская «разделка» на 15 км.

Узнать больше по теме
Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
Читать дальше