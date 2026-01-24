Лыжница Пеклецова выиграла «разделку» на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Лыжница Алина Пеклецова победила в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км на седьмом этапе Кубка России, который проходит в Сыктывкаре.
20-летняя Пеклецова показала результат 31 минута 29,8 секунды.
Второе место заняла Елизавета Маслакова (отставание 36,4 секунды), третьей стала Алена Баранова (+48,3).
Пеклецова одержала уже седьмую победу в гонках на этапах Кубка России в нынешнем сезоне.
Позднее в субботу в Сыктывкаре пройдет мужская «разделка» на 15 км.
