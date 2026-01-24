Ричмонд
Непряева прошла квалификацию в спринте на Кубке мира в Гомсе

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 29-е место в квалификации спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2025/26, который проходит в Гомсе (Шейцария).

Источник: Getty Images

Она показала результат 4 минуты 01,2 секунды.

Первой стала шведская спортсменка Линн Сван (3 минуты 46,0 секунды). Второе место заняла Надине Фендрих из Швейцарии (+1,9). Тройку замкнула финка Ясми Йоэнсуу (+4,4).

Четвертьфинальные забеги начнутся в 14:30 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026

Спринт. Классический стиль. Женщины. Квалификация

1. Линн Сван (Швеция) — 3.46,0.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,9.

3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +4,4.

4. Юханна Матинтало (Финляндия) +5,9.

5. Моа Илар (Швеция) +8:5.

6. Джессика Диггинс (США) +8,8….

29. Дарья Непряева (Россия) +15,2.