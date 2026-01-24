Ричмонд
Семиков выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Коми

Семиков выиграл гонку с раздельным стартом на 7-м этапе КР, Большунов стал пятым.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лыжник Илья Семиков выиграл гонку с раздельным стартом классическим стилем в рамках седьмого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в селе Выльгорт (Коми).

Победитель преодолел дистанцию 15 км за 39 минут 55,4 секунды. Второе место занял Илья Порошкин (отставание — 5,9 секунды), тройку лидеров замкнул Алексей Червоткин (+42,6). Сергей Ардашев (+45,4) — четвертый, Александр Большунов (+55,2) — пятый.

В воскресенье на этапе пройдут соревнования в командном спринте.