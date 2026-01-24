Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шведка Сван выиграла спринт на этапе КМ, Непряева выбыла в ¼ финала

В тройку призеров также вошли немка Лаура Гиммлер и швейцарка Надин Фендрих.

Источник: РБК Спорт

Шведка Линн Сван победила в личном спринте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Гомсе.

В финале она показала результат 3 минуты 60,65 секунды.

Второе место заняла немка Лаура Гиммлер (отставание 0,12 секунды), третьей стала швейцарка Надин Фендрих (+0,26).

Россиянка Дарья Непряева, которая впервые в карьере преодолела квалификацию в спринте на Кубке мира, выбыла в ¼ финала, заняв пятое место в своем забеге.

Непряева и Савелий Коростелев — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус. Они выступят на Олимпиаде-2026 в Италии.

Этап Кубка мира в Гомсе завершится 25 января масс-стартами на 20 км у мужчин и женщин.