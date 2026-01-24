Шведка Сван выиграла спринт на этапе КМ, Непряева выбыла в ¼ финала

Шведка Линн Сван победила в личном спринте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Гомсе.
В финале она показала результат 3 минуты 60,65 секунды.
Второе место заняла немка Лаура Гиммлер (отставание 0,12 секунды), третьей стала швейцарка Надин Фендрих (+0,26).
Россиянка Дарья Непряева, которая впервые в карьере преодолела квалификацию в спринте на Кубке мира, выбыла в ¼ финала, заняв пятое место в своем забеге.
Непряева и Савелий Коростелев — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус. Они выступят на Олимпиаде-2026 в Италии.
Этап Кубка мира в Гомсе завершится 25 января масс-стартами на 20 км у мужчин и женщин.