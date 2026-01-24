Есть прогресс! Коростелев и Непряева наконец прошли квалификацию спринта на Кубке мира

После трех неудачных попыток российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева впервые в сезоне смогли пройти квалификацию спринта на этапах Кубка мира — в швейцарском Гомсе они прервали неудачную серию и получили важный импульс уверенности перед Олимпиадой.
Увы, в полуфиналы выйти не удалось: Савелий навязал борьбу норвежцу Йоханнесу Клебо и был в доле секунды от второго места, а Дарья показала хороший темп в забеге с лидерами, но тоже уступила.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26
Спринт. Классический стиль
Женщины. Второй четвертьфинальный забег
1. Линн Сван (Швеция) — 3.50,0
2. Надин Фендрих (Швейцария) — отставание 0,3
3. Аня Вебер (Швейцария) — 0,7
4. Юханна Матинтало (Финляндия) — 0,9
5. Дарья Непряева (Россия) — 3,2
6. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) — 8,3.
Мужчины. Первый четвертьфинальный забег
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.19,21
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,05
3. Савелий Коростелев (Россия) — 0,18
4. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 1,69
5. Яник Рибли (Швейцария) — 7,38
6. Аниан Зоссау (Германия) — 8,80.
Хорошее начало в Гомсе
В отличие от дистанционных гонок, где Коростелев и Непряева показывали конкурентоспособные результаты, в спринтах за последние пять недель они трижды не смогли пройти квалификацию: неудачи последовали в Давосе, а также на «Тур де Ски» в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. В Оберхофе россияне старт на 1,5 км и вовсе пропустили.
Вероятно, спортсмены оценили свои силы перед Олимпиадой и решили сфокусироваться на тех дистанциях, которые даются им лучше. При этом тренер лыжников Егор Сорин подчеркивал, что в Италии с высокой долей вероятности они будут участвовать во всех возможных стартах.
«Будут ли они бежать все дистанции на Играх? Пока еще думаем. Скорее всего, да — побегут все дистанционные гонки, к которым будут допущены. Все еще в процессе обсуждения», — цитировал Сорина Sport24.
В швейцарском Гомсе, на финальном этапе Кубка мира перед Играми, от Дарьи и Савелия уже не ожидали успехов на короткой дистанции. И тем не менее лыжникам удалось порадовать наших болельщиков — с четвертой попытки они наконец прошли квалификацию.
Первый успех Непряевой
Дарья начала в хорошем темпе. По отсечке 0,5 км стало понятно: до лучшего времени в квалификации ей далеко, однако шансы на попадание в тридцатку сохранялись. Перед финишем россиянка заметно ускорилась, отработала на прямой и с результатом 4 минуты 1,22 секунды завершила заезд на 24-й позиции в лайве. От победительницы квалификации, шведки Линн Сван, она отстала на 15,2 секунды.
Позже Непряева откатилась на несколько строчек вниз, но все же прошла дальше, заняв итоговое 29-е место. Ставшая 30-й Катарина Хенниг проиграла ей всего 0,2 секунды, а Лорен Йортберг выбыла, отстав на 0,5 секунды.
В четвертьфинале Непряевой предстояло стартовать с сильнейшими — вместе с ней на дистанцию вышли Сван, Надин Фендрих, Джули Бьервиг Дривенес, Йоанна Матинтало и Аня Вебер.
Забег получился очень быстрым — Дарья начала бодро, но вошла в первый поворот по большому радиусу и оказалась в конце пелотона. Побороться с лидерами старта так и не удалось: россиянка чуть отстала на подъеме и не смогла отыграть разрыв. Дальше из группы прошли Сван (3:50,02) и Фендрих (+0,30). Непряева только пятая — +3,24.
Савелий на равных с Клебо
Вдохновившись успехом соотечественницы, Коростелев в квалификации также показал достойный темп и, преодолев дистанцию за 3 минуты 26,4 секунды, финишировал 22-м. Соперники, стартовавшие позже, не смогли значительно оттеснить россиянина в протоколе, и итоговое 26-е место позволило ему принять участие в четвертьфинале. От лучшего в прологе норвежца Клебо Савелий отстал на 8,21 секунды.
В отличие от Дарьи, которая была вынуждена бежать в группе с лидерами, у Коростелева оставался шанс выбрать забег попроще — но он поступил иначе. Уверенно подошел нажимать кнопку и демонстративно с закрытыми глазами выбрал компанию, которую остальные участники старались избегать, — присоединился к Эрику Валнесу и Клебо. Позднее группу пополнили Яник Рибли, Аниан Зоссау и Лаури Вуоринен.
Савелий выдал отличный забег — боролся на равных с теми, кому только что проиграл более восьми секунд: здорово вышел на первый подъем, добавил скорости и на спуске оказался вторым после Валнеса. Не потерял россиянин темп и на следующем подъеме, большую часть дистанции удерживая Клебо за спиной.
Но перед финишной прямой опытный норвежец все же обошел Коростелева, а затем вырвал первое место у соотечественника с результатом 3:19.2. Савелий стал третьим — +0,18.
К сожалению, в полуфинал он так и не попал — на 0,2 секунды Коростелева опередили лаки-лузеры из третьего забега Эвен Нортуг и Оскар Опстад Вике.
В воскресенье, 24 января, в Гомсе наших лыжников ожидает финальная проверка перед Олимпиадой — классический масс-старт на 20 км.
Автор: Максим Слекишин