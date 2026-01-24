Есть прогресс! Коростелев и Непряева наконец прошли квалификацию спринта на Кубке мира

Дарья начала в хорошем темпе. По отсечке 0,5 км стало понятно: до лучшего времени в квалификации ей далеко, однако шансы на попадание в тридцатку сохранялись. Перед финишем россиянка заметно ускорилась, отработала на прямой и с результатом 4 минуты 1,22 секунды завершила заезд на 24-й позиции в лайве. От победительницы квалификации, шведки Линн Сван, она отстала на 15,2 секунды.