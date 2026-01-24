Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мама Коростелева: «Савелий сделал правильный выбор, решив бежать четвертьфинал с Клебо и Валнесом»

Наталья Коростелева, мама российского лыжника Савелия Коростелева, прокомментировал результаты сына в спринте на этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария).

Источник: Sport24

Сегодня, 24 января, Коростелев впервые в карьере пробился в четвертьфинал спринта на этапах Кубка мира.

"Савелий сегодня провел хорошую гонку. Думаю, он сделал правильный выбор, когда решил бежать четвертьфинал с Клебо и Валнесом. Это ведь было обусловлено еще и тактическими аспектами, а не только желанием поработать с сильнейшими. Здорово, что аппетит приходит во время еды. Когда они с Дашей только приехали в Давос, все сомневались в них, а сейчас с каждой гонкой всем хочется только большего.

У меня нет точной информации, побежит ли Савелий спринт на Олимпиаде в Милане. Они будут решать это с тренером, исходя из самочувствия и тактических соображений. Нам остается только верить, что и Савелий, и Даша пробегут все гонки максимально успешно.

Завтрашняя гонка будет более комфортной для Савелия. Опять всех ждет плотная борьба, в которой он уже принимал участие в Тоблахе. Там дистанция была короткая, а здесь гораздо длиннее, так что есть все причины ожидать наилучшего результата", — сказала Коростелева в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.