Мама Коростелева: «Савелий сделал правильный выбор, решив бежать четвертьфинал с Клебо и Валнесом»

Сегодня, 24 января, Коростелев впервые в карьере пробился в четвертьфинал спринта на этапах Кубка мира.
"Савелий сегодня провел хорошую гонку. Думаю, он сделал правильный выбор, когда решил бежать четвертьфинал с Клебо и Валнесом. Это ведь было обусловлено еще и тактическими аспектами, а не только желанием поработать с сильнейшими. Здорово, что аппетит приходит во время еды. Когда они с Дашей только приехали в Давос, все сомневались в них, а сейчас с каждой гонкой всем хочется только большего.
У меня нет точной информации, побежит ли Савелий спринт на Олимпиаде в Милане. Они будут решать это с тренером, исходя из самочувствия и тактических соображений. Нам остается только верить, что и Савелий, и Даша пробегут все гонки максимально успешно.
Завтрашняя гонка будет более комфортной для Савелия. Опять всех ждет плотная борьба, в которой он уже принимал участие в Тоблахе. Там дистанция была короткая, а здесь гораздо длиннее, так что есть все причины ожидать наилучшего результата", — сказала Коростелева в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.