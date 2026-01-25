Лыжи. Кубок России. Мацокина и Степанова, Смирнова и Шорохова, Истомина и Маслакова, Булычева и Баранова пробегут командный спринт свободным стилем

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.
7-й этап.
Сыктывкар.
Женщины.
Командный спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 11:00, финала — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Старт-лист.
Алина Буйницкая — Анна Мачехина (Беларусь).
Руслана Дьякова — Арина Рощина (Тюменская область-2).
Олеся Ляшенко — Анастасия Власова (Республика Коми-3).
Юлия Меньшикова — Екатерина Шибекина (Московская область-2).
Вероника Бакиева — Наталья Крамаренко (Свердловская область-1).
Милена Габушева — Полина Порошкина (Республика Коми-2).
Анастасия Кириллова — Алина Кудисова (ХМАО-Югра-1).
Христина Мацокина — Вероника Степанова (Татарстан-1).
Екатерина Булычева — Алена Баранова (Ленинградская область-1).
Мария Истомина — Елизавета Маслакова (Ленинградская область-2).
Ольга Царева — Дарья Канева (Республика Коми-1).
Лариса Рясина — Ирина Ибрагимова (Татарстан-2).
Екатерина Смирнова — Ксения Шорохова (Тюменская область-1).
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.