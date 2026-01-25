Ричмонд
Лыжи. Кубок России. Мацокина и Степанова, Смирнова и Шорохова, Истомина и Маслакова, Булычева и Баранова пробегут командный спринт свободным стилем

25 января на Кубке России по лыжам в Сыктывкаре пройдет женский командный спринт свободным стилем.

Источник: Спортс"

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.

7-й этап.

Сыктывкар.

Женщины.

Командный спринт, свободный стиль.

Начало квалификации — 11:00, финала — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».

Старт-лист.

Алина Буйницкая — Анна Мачехина (Беларусь).

Руслана Дьякова — Арина Рощина (Тюменская область-2).

Олеся Ляшенко — Анастасия Власова (Республика Коми-3).

Юлия Меньшикова — Екатерина Шибекина (Московская область-2).

Вероника Бакиева — Наталья Крамаренко (Свердловская область-1).

Милена Габушева — Полина Порошкина (Республика Коми-2).

Анастасия Кириллова — Алина Кудисова (ХМАО-Югра-1).

Христина Мацокина — Вероника Степанова (Татарстан-1).

Екатерина Булычева — Алена Баранова (Ленинградская область-1).

Мария Истомина — Елизавета Маслакова (Ленинградская область-2).

Ольга Царева — Дарья Канева (Республика Коми-1).

Лариса Рясина — Ирина Ибрагимова (Татарстан-2).

Екатерина Смирнова — Ксения Шорохова (Тюменская область-1).

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.