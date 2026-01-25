Лыжи. Кубок России. Ардашев и Горбунов, Червоткин и Мальцев, Порошкин и Семиков, Тиунов и Митрошин пробегут командный спринт свободным стилем

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.
7-й этап.
Сыктывкар.
Мужчины.
Командный спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 11:00, финала — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Старт-лист.
Никита Денисов — Егор Гусак (Ленинградская область-2).
Андрей Мельниченко — Дмитрий Федотов (ХМАО-Югра-2).
Сергей Игнатов — Евгений Семяшкин (Республика Коми-3).
Владислав Афанасьев — Денис Филимонов (Татарстан-3).
Илья Трегубов — Александр Бакуров (Ленинградская область-1).
Никита Горбунов — Владислав Осипов (Республика Татарстан-2).
Константин Тиунов — Егор Митрошин (ХМАО-Югра-1).
Павел Соловьев — Никита Родионов (Мурманская область).
Дмитрий Жуль — Данила Карпасюк (Красноярский край-1).
Ермил Вокуев — Кирилл Кочегаров (Республика Коми-1).
Сергей Ардашев — Иван Горбунов (Татарстан-1).
Алексей Червоткин — Артем Мальцев (Тюменская область).
Илья Порошкин — Илья Семиков (Республика Коми-2).
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.