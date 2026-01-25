Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непряева финишировала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира

Лыжница Непряева стала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева стала восьмой в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в швейцарском Гомсе.

На дистанции 20 км она показала результат 56 минут 41,1 секунды, отстав от победительницы финки Йоханны Матинтало (55.53,9) на 47,2 секунды. Серебро завоевала американка Джессика Диггинс (+0,9), бронзу — норвежка Астрид Слинд (+1,7).

Этап в Гомсе завершится в воскресенье мужским масс-стартом на 20 км. Восьмой этап Кубка мира пройдет с 28 февраля по 1 марта в шведском Фалуне.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили Непряева, Савелий Коростелев, выступающие на Кубке мира, а также Никита Денисов.