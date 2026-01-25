Ричмонд
Коростелев стал восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянин Савелий Коростелев стал восьмым в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария).

На дистанции 20 км он показал результат 49 минут 21,9 секунды, отстав от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 52,9 секунды. Серебро и бронзу завоевали другие представители Норвегии — Эмиль Иверсен (отставание — 5,6 секунды) и Харальд Эстберг Амундсен (+7,0 секунды) соответственно.

На старте гонки 22-летний россиянин сломал палку в результате контакта с соперником, однако смог продолжить участие.

Этап Кубка мира в Гомсе стал последним перед Олимпийскими играми в Италии, где выступят Коростелев и Дарья Непряева. Восьмой этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне после Игр 2026 года — с 28 февраля по 1 марта.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили Непряева, Коростелев, выступающие на Кубке мира, а также Никита Денисов.