Шиффрин установила новый рекорд на Кубке мира по горным лыжам

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин установила новый рекорд по количеству выигранных малых Хрустальных глобусов в одной дисциплине в рамках Кубка мира по горным лыжам.
Шиффрин в воскресенье стала победительницей в слаломе на этапе Кубка мира в чешском Шпиндлерув-Млине и досрочно обеспечила себе первое место в зачете в этой дисциплине.
Американка завоевала малый Хрустальный глобус в зачете слаломов в девятый раз в карьере, что стало новым рекордом Кубка мира по количеству побед в одной дисциплине. Ранее она делила рекорд с соотечественницей Линдси Вонн и шведом Ингемаром Стенмарком, которые по восемь раз выигрывали зачеты в скоростном спуске и слаломе соответственно.
Шиффрин 30 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту. Первое золото американка завоевала на Играх-2014 в Сочи в слаломе, а второе — на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в гигантском слаломе. Также на играх в Южной Корее у нее было серебро в комбинации. Кроме того, в активе Шиффрин восемь золотых медалей на чемпионатах мира.