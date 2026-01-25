Шиффрин установила новый рекорд на Кубке мира по горным лыжам

Шиффрин 30 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту. Первое золото американка завоевала на Играх-2014 в Сочи в слаломе, а второе — на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в гигантском слаломе. Также на играх в Южной Корее у нее было серебро в комбинации. Кроме того, в активе Шиффрин восемь золотых медалей на чемпионатах мира.