Пройденный этап: в какой форме Коростелев и Непряева подходят к Олимпиаде

Савелий Коростелев и Дарья Непряева приняли участие в последних гонках перед стартом зимней Олимпиады. В масс-старте на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе оба наших спортсмена показали одинаковый результат: пришли к финишу восьмыми. Они продемонстрировали хорошую форму, но до медалей пока далеко. Хотя эксперты считают, что всё возможно.
Ненадолго среди лидеров
В отличие от спринтов, которые Дарье пока совершенно не удаются (накануне она впервые преодолела квалификацию, но вылетела в четвертьфинале), в масс-стартах россиянка показывает весьма неплохие результаты. В Тоблахе лыжница заняла восьмое место, а в Валь-ди-Фьемме и вовсе расположилась на шестой строчке. Та гонка принесла Непряевой аж 224 очка. Это больше, чем она получила за все остальные старты вместе взятые.
Поэтому от масс-старта в Гомсе болельщики снова ждали как минимум места в десятке. И Дарья не подвела, хоть первые пару километров для нее были трудными. Ближе к середине дистанции россиянка залетела в топ-3, но удержаться в зоне медалей надолго ей не удалось. Последние километры превратились в борьбу со шведкой Линн Сван за седьмое место, которую Непряева всё же проиграла. Итоговый результат — восьмая строчка.
Победительницей гонки в упорной борьбе стала финская лыжница Юханна Матинтало. Второе место досталось лидеру общего зачета американке Джессике Диггенс, уступившей лидеру 0,9 секунды. Третьей пришла норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием в 1,7 секунды.
Адаптация пройдена
Коростелев свой лучший результат в сезоне, а именно четвертое место в том же Валь-ди-Фьемме, показал также в масс-старте. В Гомсе Савелий не смог показать высокого результата в спринте, выбыв в четвертьфинале и в итоге став 16-м.
«Почувствовал вкус», — написал Коростелев в Telegram-канале.
Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал американец Гус Шумахер, третьим финишировал швед Эдвин Ангер.
Масс-старт (он состоялся 25 января) начался у Савелия с неприятности: на первых метрах трассы он сломал палку. Тем не менее после 10-го км Коростелев оказался в окружении семи норвежцев. Именно с ними россиянину пришлось разыгрывать места внутри топ-8. За 800 м до финиша Савелий даже вышел на пятую строчку, но закончить гонку в призах ему так и не удалось. Маттис Стенсхаген, Эрик Вальнес и Андреас Рее опередили нашего лыжника в финишном створе. Итог такой же, как и у Непряевой, — восьмое место.
— Мы правильно оценивали ситуацию, как выйти с наименьшими потерями на старт Олимпиады в максимальной форме, — отметил в беседе с «Известиями» старший тренер сборной России Юрий Бородавко. — На сегодняшний день мы видим, что адаптация Коростелева и Непряевой проходит успешно, они уже привыкли к снегу и более высоким скоростям. Результаты, которые есть, подтверждают наши ожидания.
Победителем гонки снова стал многократный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, опередивший на пять секунд Эмиля Иверсена. Третьим финишировал Харальд Амундсен.
Последний этап перед Олимпиадой
Этап в Гомсе стал последним перед Олимпийскими играми. К ним Непряева подходит на 22-й строчке в личном зачете. Коростелев занимает 14-е место. Важно отметить, что россиян допустили на старты только к третьему этапу Кубка мира. Поэтому они провели намного меньше гонок, чем остальные лыжники.
Несмотря на то что норматив на участие в Играх Дарья и Савелий выполнили еще в начале декабря, приглашение от МОК им пришло лишь несколько дней назад. Ожидается, что они выйдут на все старты, к которым их допустят.
— Будут ли они бежать все дистанции на Играх? Пока еще думаем. Скорее всего, да — побегут все дистанционные гонки, на которые получат разрешение. Всё еще в процессе обсуждения, — цитирует тренера спортсменов Егора Сорина Sport24.
Если Савелий и Дарья окажутся в шестерке лучших на Играх, это уже будет очень хороший результат, считает двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова.
— Все-таки был очень большой перерыв в международных стартах. Мы видим, что за это время скорости стали совершенно другими. Поэтому здорово, что ребята привыкают к новым реалиям, набираются опыта. Это очень поможет им в будущем. Оба еще молоды, вся карьера впереди, — отметила она в беседе с «Известиями».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Впрочем, предварительные соревнования начнутся уже 4 февраля. И примут соревнования не только два указанных города — также спортсмены выступят в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне.
Автор: Дмитрий Гарин