Пройденный этап: в какой форме Коростелев и Непряева подходят к Олимпиаде

На этапе Кубка мира в Швейцарии оба заехали в десятку и постепенно привыкают к скоростям лидеров.

Источник: EPA

Савелий Коростелев и Дарья Непряева приняли участие в последних гонках перед стартом зимней Олимпиады. В масс-старте на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе оба наших спортсмена показали одинаковый результат: пришли к финишу восьмыми. Они продемонстрировали хорошую форму, но до медалей пока далеко. Хотя эксперты считают, что всё возможно.

Ненадолго среди лидеров

В отличие от спринтов, которые Дарье пока совершенно не удаются (накануне она впервые преодолела квалификацию, но вылетела в четвертьфинале), в масс-стартах россиянка показывает весьма неплохие результаты. В Тоблахе лыжница заняла восьмое место, а в Валь-ди-Фьемме и вовсе расположилась на шестой строчке. Та гонка принесла Непряевой аж 224 очка. Это больше, чем она получила за все остальные старты вместе взятые.

Поэтому от масс-старта в Гомсе болельщики снова ждали как минимум места в десятке. И Дарья не подвела, хоть первые пару километров для нее были трудными. Ближе к середине дистанции россиянка залетела в топ-3, но удержаться в зоне медалей надолго ей не удалось. Последние километры превратились в борьбу со шведкой Линн Сван за седьмое место, которую Непряева всё же проиграла. Итоговый результат — восьмая строчка.

Победительницей гонки в упорной борьбе стала финская лыжница Юханна Матинтало. Второе место досталось лидеру общего зачета американке Джессике Диггенс, уступившей лидеру 0,9 секунды. Третьей пришла норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием в 1,7 секунды.

Источник: Getty Images

Адаптация пройдена

Коростелев свой лучший результат в сезоне, а именно четвертое место в том же Валь-ди-Фьемме, показал также в масс-старте. В Гомсе Савелий не смог показать высокого результата в спринте, выбыв в четвертьфинале и в итоге став 16-м.

«Почувствовал вкус», — написал Коростелев в Telegram-канале.

Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал американец Гус Шумахер, третьим финишировал швед Эдвин Ангер.

Масс-старт (он состоялся 25 января) начался у Савелия с неприятности: на первых метрах трассы он сломал палку. Тем не менее после 10-го км Коростелев оказался в окружении семи норвежцев. Именно с ними россиянину пришлось разыгрывать места внутри топ-8. За 800 м до финиша Савелий даже вышел на пятую строчку, но закончить гонку в призах ему так и не удалось. Маттис Стенсхаген, Эрик Вальнес и Андреас Рее опередили нашего лыжника в финишном створе. Итог такой же, как и у Непряевой, — восьмое место.

— Мы правильно оценивали ситуацию, как выйти с наименьшими потерями на старт Олимпиады в максимальной форме, — отметил в беседе с «Известиями» старший тренер сборной России Юрий Бородавко. — На сегодняшний день мы видим, что адаптация Коростелева и Непряевой проходит успешно, они уже привыкли к снегу и более высоким скоростям. Результаты, которые есть, подтверждают наши ожидания.

Победителем гонки снова стал многократный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, опередивший на пять секунд Эмиля Иверсена. Третьим финишировал Харальд Амундсен.

Источник: Известия

Последний этап перед Олимпиадой

Этап в Гомсе стал последним перед Олимпийскими играми. К ним Непряева подходит на 22-й строчке в личном зачете. Коростелев занимает 14-е место. Важно отметить, что россиян допустили на старты только к третьему этапу Кубка мира. Поэтому они провели намного меньше гонок, чем остальные лыжники.

Несмотря на то что норматив на участие в Играх Дарья и Савелий выполнили еще в начале декабря, приглашение от МОК им пришло лишь несколько дней назад. Ожидается, что они выйдут на все старты, к которым их допустят.

— Будут ли они бежать все дистанции на Играх? Пока еще думаем. Скорее всего, да — побегут все дистанционные гонки, на которые получат разрешение. Всё еще в процессе обсуждения, — цитирует тренера спортсменов Егора Сорина Sport24.

Если Савелий и Дарья окажутся в шестерке лучших на Играх, это уже будет очень хороший результат, считает двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова.

— Все-таки был очень большой перерыв в международных стартах. Мы видим, что за это время скорости стали совершенно другими. Поэтому здорово, что ребята привыкают к новым реалиям, набираются опыта. Это очень поможет им в будущем. Оба еще молоды, вся карьера впереди, — отметила она в беседе с «Известиями».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Впрочем, предварительные соревнования начнутся уже 4 февраля. И примут соревнования не только два указанных города — также спортсмены выступят в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне.

Автор: Дмитрий Гарин

