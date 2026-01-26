Пройденный этап: в какой форме Коростелев и Непряева подходят к Олимпиаде

Масс-старт (он состоялся 25 января) начался у Савелия с неприятности: на первых метрах трассы он сломал палку. Тем не менее после 10-го км Коростелев оказался в окружении семи норвежцев. Именно с ними россиянину пришлось разыгрывать места внутри топ-8. За 800 м до финиша Савелий даже вышел на пятую строчку, но закончить гонку в призах ему так и не удалось. Маттис Стенсхаген, Эрик Вальнес и Андреас Рее опередили нашего лыжника в финишном створе. Итог такой же, как и у Непряевой, — восьмое место.