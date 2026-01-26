Ричмонд
FIS предоставила две олимпийские квоты российским горнолыжникам

Одна квота будет предоставлена спортсмену, вторая — спортсменке.

Источник: РИА "Новости"

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Российские горнолыжники получили две квоты на участие в Олимпийских играх 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.

Одна квота будет предоставлена спортсмену, вторая — спортсменке.

«Мы получили квоты. Сегодня ждем приглашения от Международного олимпийского комитета», — сказали в федерации.

Соревнования по горнолыжному спорту пройдут с 7 по 18 февраля в Кортина-д’Ампеццо. Нейтральный статус на данный момент имеют семь российских горнолыжников: Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко, Танзила Исраилова и Виталина Гирина.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше