FIS предоставила две олимпийские квоты российским горнолыжникам

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Российские горнолыжники получили две квоты на участие в Олимпийских играх 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.
Одна квота будет предоставлена спортсмену, вторая — спортсменке.
«Мы получили квоты. Сегодня ждем приглашения от Международного олимпийского комитета», — сказали в федерации.
Соревнования по горнолыжному спорту пройдут с 7 по 18 февраля в Кортина-д’Ампеццо. Нейтральный статус на данный момент имеют семь российских горнолыжников: Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко, Танзила Исраилова и Виталина Гирина.
