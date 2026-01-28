Норвежские спортсмены стали избегать секса из-за страха перед допингом

Согласно результатам исследования, каждый пятый норвежский спортсмен (21,9%) иногда избегает сексуальных контактов, а еще 10,9% делают это на постоянной основе. В среднем по другим странам (Финляндия, Дания, Швеция) эти показатели ниже: 14,3% ответили, что иногда избегают интимной близости, а 10,4% — всегда.