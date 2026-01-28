Лыжница Баранова — о получении нейтрального статуса: «Мне не отвечают, как и многим. Уже ни на что не рассчитываю»

«Они мне не отвечают, как и многим. Я отправляла заявку, не знаю, почему многие спортсмены скрывают это, как-то боятся сказать об этом. В этом нет ничего такого, каждый хочет выступать на Кубках мира, показывать на что способен. И я не исключение.



Я подала заявку, сначала они отвечали, после — я ждала ответа три недели. Они мне ответили, я им отправила еще документы, которые они попросили, и больше от них ничего не получала. Счет на оплату, который, как мы все знаем, для проверки меня, мне так и не пришел. Поэтому с моим нейтральным статусом все на паузе, но я уже и ни на что не рассчитываю на самом деле.



Понимаю, что сейчас осталась пара этапов Кубка мира, далее Олимпиада, и после Игр еще несколько этапов Кубка мира. Визы у меня нет, сейчас проблемы, чтобы ее быстро получить, поэтому бегаем в России и наслаждаемся тем, что имеем сейчас», — приводит слова Барановой «Вечерняя Казань».