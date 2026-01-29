«Губерниева не люблю, в Европе не была»: честное интервью звезды наших лыж

Меня, на самом деле, и очень волновала позиция нашего руководства — Федерации лыжных гонок и страны в целом, в том числе позиция министра спорта. Если бы нам прямо сказали: «Мы против нейтральных спортсменов, хотим выступать только командой и только после полного допуска, и не считаем патриотами тех, кто подается», — я бы, скорее всего, не стала этого делать. Но если позиция руководства заключается в том, что нейтральный статус — это допустимо и нормально, и что спортсменам стоит подаваться, то я готова была это сделать. Моя логика была именно такой.