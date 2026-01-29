Шведский журналист: «Все европейцы впечатлены Коростелевым. Его первый подиум на Кубке мира — лишь вопрос времени»

"За полтора месяца, которые Савелий и Дарья провели на Кубке мира, оба зарекомендовали себя как спортсмены самого высокого уровня. Заметно, как они учатся после каждого старта, и как быстро смогли адаптироваться к международным соревнованиям. Я пока не отнес бы их к числу главных звезд, но они точно находятся совсем рядом. Все понимают, что они будут становиться все лучше и лучше.