Шведский журналист: «Все европейцы впечатлены Коростелевым. Его первый подиум на Кубке мира — лишь вопрос времени»

Оба спортсмена в этом сезоне дебютировали на Кубке мира. Они стали единственными российскими лыжниками, допущенными до Олимпийских игр-2026.
"За полтора месяца, которые Савелий и Дарья провели на Кубке мира, оба зарекомендовали себя как спортсмены самого высокого уровня. Заметно, как они учатся после каждого старта, и как быстро смогли адаптироваться к международным соревнованиям. Я пока не отнес бы их к числу главных звезд, но они точно находятся совсем рядом. Все понимают, что они будут становиться все лучше и лучше.
Когда они только пришли, было сложно хоть что-то спрогнозировать. Никто вообще не знал их уровня, но он оказался очень высоким. Все европейцы впечатлены Савелием Коростелевым. Его первый подиум на Кубке мира — лишь вопрос времени. Возможно, это произойдет уже в этом сезоне.
Несмотря на все это, я не жду от них медалей на Олимпийских играх. Савелий мог бы побороться за медаль в классической разделке на 10 км, но такой дистанции просто нет в олимпийской программе. Возможно, он сможет быть высоко в скиатлоне или марафоне, но я не ожидаю увидеть его в тройке лучших", — сказал Сван в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.