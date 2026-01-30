Юрист оценила шансы Большунова попасть на Олимпиаду

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов после решения выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) по Играм в Милане и Кортине-д’Ампеццо сохраняет только теоретические шансы пробиться на соревнования в Италии, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.
В четверг стало известно, что CAS ad hoc не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение о недопуске на Игры в Италии. Как следует из документа CAS, комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря отклонила заявку Большунова на предоставление нейтрального статуса. Большунов подал апелляцию на это решение 28 января в CAS ad hoc. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
«Чисто теоретически, Большунов может пойти в обычный CAS, но тут есть два вопроса. Во-первых, насколько FIS готова рассмотреть это дело ускоренно, а если FIS не готова, то до Олимпийских игр обычный CAS никогда в жизни не рассмотрит этот вопрос. У них нет такого обязательства. Во-вторых, нужно смотреть, не пропустил ли он срок на обжалование, потому что решение было в конце декабря и срок, скорее всего, уже был пропущен. При попытке прийти туда они скажут: “Вы пропустили срок, и подача в CAS ad hoc этот срок не приостановила”, — Анцелиович.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
Олимпиада пройдет