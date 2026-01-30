Юрист оценила шансы Большунова попасть на Олимпиаду

«Чисто теоретически, Большунов может пойти в обычный CAS, но тут есть два вопроса. Во-первых, насколько FIS готова рассмотреть это дело ускоренно, а если FIS не готова, то до Олимпийских игр обычный CAS никогда в жизни не рассмотрит этот вопрос. У них нет такого обязательства. Во-вторых, нужно смотреть, не пропустил ли он срок на обжалование, потому что решение было в конце декабря и срок, скорее всего, уже был пропущен. При попытке прийти туда они скажут: “Вы пропустили срок, и подача в CAS ad hoc этот срок не приостановила”, — Анцелиович.