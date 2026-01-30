Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист оценила шансы Большунова попасть на Олимпиаду

Юрист Анцелиович назвала шансы Большунова попасть на Игры чисто теоретическими.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов после решения выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) по Играм в Милане и Кортине-д’Ампеццо сохраняет только теоретические шансы пробиться на соревнования в Италии, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.

В четверг стало известно, что CAS ad hoc не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение о недопуске на Игры в Италии. Как следует из документа CAS, комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря отклонила заявку Большунова на предоставление нейтрального статуса. Большунов подал апелляцию на это решение 28 января в CAS ad hoc. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.

«Чисто теоретически, Большунов может пойти в обычный CAS, но тут есть два вопроса. Во-первых, насколько FIS готова рассмотреть это дело ускоренно, а если FIS не готова, то до Олимпийских игр обычный CAS никогда в жизни не рассмотрит этот вопрос. У них нет такого обязательства. Во-вторых, нужно смотреть, не пропустил ли он срок на обжалование, потому что решение было в конце декабря и срок, скорее всего, уже был пропущен. При попытке прийти туда они скажут: “Вы пропустили срок, и подача в CAS ad hoc этот срок не приостановила”, — Анцелиович.

Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.

Олимпиада пройдет 6—22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.