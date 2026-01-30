Вайцеховская: «Не могу воспринимать всерьез слова Юрия Бородавко. Здравого смысла в этой истории нет»

«Когда я только начинала работать в журналистике, папа очень внятно объяснил мне, почему к словам проигравшего спортсмена или тренера надо относиться с определенной долей снисхождения. Отцовская фраза дословно звучала так: “В тот момент, когда люди проигрывают главный старт своей жизни, они чувствуют себя так, словно вся их жизнь разлетается на мелкие осколки. Требовать адекватности от тех, кто находится в таком состоянии, — пустое дело”.



Именно поэтому я не могу воспринимать всерьез слова Юрия Бородавко, который назвал высшим цинизмом отказ специальной комиссии CAS рассмотреть апелляцию Александра Большунова на невыдачу нейтрального статуса.



С позиции здравого смысла все объясняется более чем просто: такая апелляция могла быть подана в совершенно конкретные, заранее прописанные в правилах сроки, а именно — в течение месяца после получения отказа в нейтральном статусе (а он, напомню, пришел спортсмену 24 декабря). Иначе говоря, у Большунова и Бородавко была куча времени на принятие решения и подготовку соответствующих бумаг, но они этим не воспользовались.



Почему? Это совсем другой вопрос. Но списывать нынешний отказ на чей-либо злой умысел — это то же самое, что прийти в театр через несколько часов после окончания спектакля и возмущаться, что артисты разошлись по домам.



Здравого смысла в этой истории нет. Потому что и тренеру, и спортсмену нестерпимо больно. Игры в Милане должны были стать именно их моментом триумфа, именно к этому оба шли долгих четыре года, сохраняя надежду даже там, где она не маячила. Сейчас же обрублена последняя ниточка, и это реально воспринимается как катастрофа, рождает бессознательное желание обвинить в своих бедах всех вокруг. Ведь жизнь-то реально разлетается на мелкие осколки.



Не знаю, кстати, какой период окажется для звездного тандема сложнее — тот, где нужно было любым способом поддерживать в себе надежду и мотивацию, или нынешний, где только предстоит пережить все стадии принятия неизбежного. Сейчас это злость, гнев, отрицание. Поэтому под лозунгом “Нас опять унизили!” в топку летит все, что только можно придумать», — написала Вайцеховская в телеграм-канале.