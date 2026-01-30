Бородавко объяснил попадание Большунова в списки гонки в Италии

«Здесь все лежит на поверхности. В прошлый раз организаторам очень прилетело от FIS и итальянской федерации лыжных гонок за участие Александра. В этом году они вынудили исключить его из списка стартующих. Но также они указали ему флаг Казахстана. Организаторы уже признали эту ошибку, никакого криминала в этом нет», — сказал Бородавко «СЭ».
Ранее в пресс-службе Moonlight Classic сообщили «СЭ», что Большунов не примет участия в гонке в Италии. Лыжник был заявлен на старт под флагом Казахстана.
Гонка состоится 30 января. Начало — в 22.00 по московскому времени. В 2025 году Большунов принимал участие в Moonlight Classic и стал победителем.
29 января стало известно, что спецкомиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ Международной федерации лыжного спорта (FIS) в предоставлении ему нейтрального статуса перед Олимпиадой-2026.