Бородавко объяснил попадание Большунова в списки гонки в Италии

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» высказался о попадании трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в список участников гонки Moonlight Classic в Италии.

Источник: Спорт-Экспресс

«Здесь все лежит на поверхности. В прошлый раз организаторам очень прилетело от FIS и итальянской федерации лыжных гонок за участие Александра. В этом году они вынудили исключить его из списка стартующих. Но также они указали ему флаг Казахстана. Организаторы уже признали эту ошибку, никакого криминала в этом нет», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее в пресс-службе Moonlight Classic сообщили «СЭ», что Большунов не примет участия в гонке в Италии. Лыжник был заявлен на старт под флагом Казахстана.

Гонка состоится 30 января. Начало — в 22.00 по московскому времени. В 2025 году Большунов принимал участие в Moonlight Classic и стал победителем.

29 января стало известно, что спецкомиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ Международной федерации лыжного спорта (FIS) в предоставлении ему нейтрального статуса перед Олимпиадой-2026.