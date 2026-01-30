Ричмонд
Большунов будет готовиться к чемпионату России в Европе

Лыжник Александр Большунов будет готовиться к чемпионату России в Италии, сообщает «Чемпионат».

Источник: Федерация лыжных гонок России

Большунов не примет участия в тренировочном сборе группы Юрия Бородавко в армянском Цахкадзоре. Из Италии Большунов полетит в Москву, а затем на Сахалин, где 25 февраля стартует чемпионат России по лыжным гонкам.

Комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).