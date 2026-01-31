Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийский чемпион Клебо перенес свадьбу из-за напряжения

Лыжник Клебо перенес свадьбу из-за большого количества планов на 2026 год.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что перенес свадьбу на 2027 год из-за большого количества планов на 2026 год.

В июне 2025 года Клебо сделал предложение своей девушке Пернилле Десвик.

«После окончания Олимпийских игр и чемпионата мира нам нужно как следует подготовиться. Нам нужно уделить этому время. Думаю, это будет где-то в 2027 году, но я не знаю, когда именно. Понятия не имею, когда и где. Нам нужно найти кого-нибудь, кто возьмется за это дело и доведет его до конца», — приводит слова Клебо VG.

«Мы с нетерпением ждем свадьбы, но, думаю, мы оба понимаем, что 2026 год все равно будет очень напряженным. Поэтому лучше меньше волноваться и сделать это в 2027 году. Но сейчас уже становится все важнее, чтобы свадьба состоялась в 2027 году, нужно срочно браться за дело. Мы обсудили это, и в конце концов нам нужно это осуществить», — добавил он.

Клебо 29 лет. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди мужчин-лыжников (15 золотых медалей), также он является пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».