Олимпийский чемпион Клебо перенес свадьбу из-за напряжения

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что перенес свадьбу на 2027 год из-за большого количества планов на 2026 год.
В июне 2025 года Клебо сделал предложение своей девушке Пернилле Десвик.
«После окончания Олимпийских игр и чемпионата мира нам нужно как следует подготовиться. Нам нужно уделить этому время. Думаю, это будет где-то в 2027 году, но я не знаю, когда именно. Понятия не имею, когда и где. Нам нужно найти кого-нибудь, кто возьмется за это дело и доведет его до конца», — приводит слова Клебо VG.
«Мы с нетерпением ждем свадьбы, но, думаю, мы оба понимаем, что 2026 год все равно будет очень напряженным. Поэтому лучше меньше волноваться и сделать это в 2027 году. Но сейчас уже становится все важнее, чтобы свадьба состоялась в 2027 году, нужно срочно браться за дело. Мы обсудили это, и в конце концов нам нужно это осуществить», — добавил он.
Клебо 29 лет. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди мужчин-лыжников (15 золотых медалей), также он является пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».