FIS не стала объяснять Большунову причины отказа в нейтральном статусе

В четверг стало известно, что выездная панель CAS (ad hoc) не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр. В субботу CAS опубликовал полное решение по делу Большунова.