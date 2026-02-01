Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FIS не стала объяснять Большунову причины отказа в нейтральном статусе

FIS отказалась объяснять Большунова причины невыдачи нейтрального статуса.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала объяснять трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам россиянину Александру Большунову причины отказа в нейтральном статусе, следует из документов на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

В четверг стало известно, что выездная панель CAS (ad hoc) не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр. В субботу CAS опубликовал полное решение по делу Большунова.

Отмечается, что Большунов 3 декабря написал письмо в FIS, запросив нейтральный статус, после чего предоставил документы и заполнил необходимые формы. 24 декабря лыжник получил отказ в нейтральном статусе. 22 января, после запроса юриста о причинах отказа, FIS в ответном письме не стала раскрывать детали проверки на соответствие.

Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира.

Олимпиада пройдет 6—22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.