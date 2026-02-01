FIS не стала объяснять Большунову причины отказа в нейтральном статусе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала объяснять трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам россиянину Александру Большунову причины отказа в нейтральном статусе, следует из документов на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
В четверг стало известно, что выездная панель CAS (ad hoc) не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр. В субботу CAS опубликовал полное решение по делу Большунова.
Отмечается, что Большунов 3 декабря написал письмо в FIS, запросив нейтральный статус, после чего предоставил документы и заполнил необходимые формы. 24 декабря лыжник получил отказ в нейтральном статусе. 22 января, после запроса юриста о причинах отказа, FIS в ответном письме не стала раскрывать детали проверки на соответствие.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира.
