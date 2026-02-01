Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам

В состязаниях спортивных пар победителями чемпионата России по прыжкам стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 52,06 балла. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 50,84 балла. Третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 45,43.