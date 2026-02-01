Ричмонд
Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам

Никита Сарновский обошел Владислава Дикиджи на ЧР по прыжкам среди фигуристов.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Никита Сарновский стал победителем чемпионата России по прыжкам среди фигуристов, который проходит в Москве.

Сарновский получил 193,42 балла. Вторым стал Владислав Дикиджи (186,73 балла), третьим — Глеб Лутфуллин (169,55).

В состязаниях спортивных пар победителями чемпионата России по прыжкам стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 52,06 балла. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 50,84 балла. Третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 45,43.