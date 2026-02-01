«Нужно как следует подготовиться». Клебо перенес свадьбу на год из-за Олимпиады

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сделал предложение Пернилле Досвик еще летом прошлого года. Однако свадьба не состоялась в 2025-м, не будет грандиозного события и в 2026-м: спортсмен отменил его из-за Олимпиады.
Не обещает торжества и в 2027-м
О переносе свадьбы Клебо объявил сам. И объяснил это напряженным графиком, связанным с Олимпийскими играми в Милане. Впрочем, норвежец не уверен, состоится ли официальное оформление брака даже в 2027-м. Но предварительно событие перенесли на этот год.
«После окончания Олимпийских игр и Кубка мира нам нужно как следует подготовиться. Нам нужно уделить свадьбе время. Думаю, это будет где-то в 2027 году, но я не знаю, когда именно. Понятия не имею, когда и где. Нам нужно найти кого-нибудь, кто возьмется за организацию и доведет дело до конца», — цитирует спортсмена VG.
Вместе восемь лет
Об отношениях Клебо и Досвик стало известно в 2018 году. Семь лет девушка ждала предложения. Случилось оно в 2025-м, и Йоханнес тут же сообщил об этом в социальных сетях. Лыжник даже опубликовал скриншот своего фитнес-приложения: пульс норвежца в самый ответственный момент достиг 175 ударов в минуту.
Детей у пары пока нет. В интервью и Йоханнес, и Пернилла рассказывают, что ждут этого события. Но сейчас к нему не готовы. Буквально как со свадьбой.
«Они появятся через несколько лет. Я люблю детей, но не на постоянной основе. К тому же завести их сейчас означает быть немного матерью-одиночкой. Йоханнес 250 дней в году в разъездах, я не готова к этому», — рассказывала девушка.
Вторил ей и Клебо. «Не важно, когда я буду готов к такой жизни. Важно, когда будет готова она. Я не могу представить, как мы доберемся туда с той жизнью, которой живем сейчас», — говорил он.
Действительно, график у спортсмена напряженный.
Как дела с Олимпиадой?
В этом сезоне Клебо принял участие во всех семи этапах Кубка мира. И в индивидуальном зачете идет на первом месте с серьезном отрывом: у него 1457 очков, а у ближайшего преследователя — 1147.
Вскоре норвежцу предстоят и третьи Олимпийские игры в карьере. В Пхенчхане он забрал три золотые медали, приняв участие в четырех гонках. В Пекине Йоханнес выступил хуже: лишь дважды занял первое место, хотя шесть раз выходил на старт. Причем четыре раза быстрее него к финишу приходил Александр Большунов. Правда, его в Милане не будет.
Из россиян на предстоящих Играх ему придется сражаться только с Савелием Коростелевым, который в личном зачете Кубка мира идет 14-м и пока ни разу не попадал на пьедестал.
Так что у Клебо в этот раз большие шансы завоевать несколько золотых наград и после спокойно готовиться к свадьбе.