Таталина назвала систему отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимой

Таталина назвала условия отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимыми.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина назвала невыполнимой систему отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года для российских спортсменов.

В декабре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса. 15 января она не смогла пройти в финал в дисциплине слоупстайл на этапе Кубка мира в швейцарском Лаксе.

«Я не приму участие на Олимпийских играх. И это разбивает мне сердце. После всего, через что я прошла, это стало самым трудным для принятия. Правила квалификации были жестокими. Чтобы занять последнее место в олимпийской квоте, мне нужно было занять второе место на двух последних квалификационных соревнованиях, на которые я была допущена. После четырехлетнего запрета эти условия были практически невыполнимы», — написала Таталина на свой странице в Instagram*.

«Условия отбора несправедливы — в то время как у других спортсменов было два полных года на квалификацию, мне дали всего один месяц и только два этапа Кубка мира, чтобы показать свой уровень. В тот момент я сделала все возможное и показала достойную программу. Печально, что не будет возможности показать свою олимпийскую программу, которую я готовила. Это был сложный период. Система отборов, созданная для спортсменов с нейтральным статусом, невыполнима», — добавила спортсменка.

Олимпийские игры пройдут 6—22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.