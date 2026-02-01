Таталина назвала систему отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимой

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина назвала невыполнимой систему отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года для российских спортсменов.
В декабре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса. 15 января она не смогла пройти в финал в дисциплине слоупстайл на этапе Кубка мира в швейцарском Лаксе.
«Я не приму участие на Олимпийских играх. И это разбивает мне сердце. После всего, через что я прошла, это стало самым трудным для принятия. Правила квалификации были жестокими. Чтобы занять последнее место в олимпийской квоте, мне нужно было занять второе место на двух последних квалификационных соревнованиях, на которые я была допущена. После четырехлетнего запрета эти условия были практически невыполнимы», — написала Таталина на свой странице в Instagram*.
«Условия отбора несправедливы — в то время как у других спортсменов было два полных года на квалификацию, мне дали всего один месяц и только два этапа Кубка мира, чтобы показать свой уровень. В тот момент я сделала все возможное и показала достойную программу. Печально, что не будет возможности показать свою олимпийскую программу, которую я готовила. Это был сложный период. Система отборов, созданная для спортсменов с нейтральным статусом, невыполнима», — добавила спортсменка.
