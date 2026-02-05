Бородавко о соперниках российских лыжников: «Очень ярко выделяются норвежцы, остальные — затихарились»

«Все эмоции уже выгорели. Осталось лишь ожидание. Хочется посмотреть уже на каком уровне мы находимся. Под “мы” я имею в виду спортсменов, которые не поехали на Олимпийские игры. Какое у меня примерное представление о силе команд? Очень ярко выделяются норвежцы. Все остальные команды затихарились и проводили очень серьезную подготовку перед Олимпиадой. Слабых соперников, однозначно, не будет. Также не стоит забывать об эмоциональном факторе, который на Олимпиадах всегда присутствует и сказывается», — сказал Бородавко «СЭ».