Бородавко о соперниках российских лыжников: «Очень ярко выделяются норвежцы, остальные — затихарились»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» рассказал об ожиданиях от Олимпиады.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

«Все эмоции уже выгорели. Осталось лишь ожидание. Хочется посмотреть уже на каком уровне мы находимся. Под “мы” я имею в виду спортсменов, которые не поехали на Олимпийские игры. Какое у меня примерное представление о силе команд? Очень ярко выделяются норвежцы. Все остальные команды затихарились и проводили очень серьезную подготовку перед Олимпиадой. Слабых соперников, однозначно, не будет. Также не стоит забывать об эмоциональном факторе, который на Олимпиадах всегда присутствует и сказывается», — сказал Бородавко «СЭ».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В нейтральном статусе выступят два российских лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева (оба могут стартовать во всех личных видах — скиатлоне, спринте, раздельной гонке, масс-старте).