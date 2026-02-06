«По команде прошел вирус». Сборная Норвегии, видимо, лишилась претендента на золото в лыжах

Сборная Норвегии по лыжным гонкам предпринимает экстренные карантинные меры, чтобы не допустить распространения вирусной инфекции, из-за которой уже выбыли звездный спринтер Эрик Валнес и тренер женской сборной Марит Бьорген.
В четверг будущие участники скиатлона выступали на пресс-конференции в медицинских масках, а потом давали интервью, выдерживая солидную дистанцию от журналистов. Бьорген вообще не приехала в Валь-ди-Фьемме, сообщив о заболевании в своей семье. Четыре года назад из-за ковида пропустил большую часть Олимпиады Симен Крюгер, а Хейди Венг вообще не поехала в Пекин-2022. Это ударило по конкурентоспособности и настроению скандинавов. Не исключено, что сейчас ситуация повторится.
Наихудший из возможных сценариев
В норвежской команде, которая в данный момент опробует олимпийские трассы, болеют или недавно переболели несколько человек. Валнес не принимал участия в тренировках и не пришел на пресс-конференцию в четверг. Журналистам объяснили, что 29-летний лыжник по карантинным соображениям пока не добрался до Олимпийской деревни в Кастелло-ди-Фьемме и находится в Тоблахе, где команда проводила предолимпийские сборы. Участие звездного лыжника в классическом спринте во вторник под большим вопросом.
«Это очень досадно. Именно такого поворота мы надеялись избежать. Было принято множество мер предосторожности. Но нельзя гарантировать все на сто процентов. Случившееся очень неприятно, мне жаль Эрика», — цитирует VG тренера сборной Норвегии Арильда Монсена.
«Это просто кошмар, — прокомментировал ситуацию с товарищем по команде Амундсен, который также переболел в конце января после этапа Кубка мира в швейцарском Гомсе. — Я сам пролежал два дня в постели и видел мир в черных красках. Думаю, мы в команде подхватили вирус. Но, к счастью, я быстро поправился».
Валнеса нет в заявке на воскресный скиатлон. Его у норвежцев побегут Харальд Эстберг Амундсен, Маттис Стенсхаген, Мартин Левстрем Нюенгет и Йоханнес Хесфлот Клебо. Однако Эрик изначально и не планировался в качестве дистанционщика. Вместе с Клебо, Амундсеном и Оскаром Опстадом Вике он пока фигурирует в качестве участника классического спринта, который намечен на Олимпиаде на вторник, 10 февраля. В случае чего захворавшего товарища готов заменить Стенсхаген.
«Это наихудший из возможных сценариев. Классический спринт на Олимпиаде бывает раз в восемь лет, это огромный шанс для Эрика, — подчеркнул бывший лыжник сборной Норвегии и эксперт NRK Пол Голберг. — Если сейчас Валнес не тренируется в полную силу, это плохо. Но уверен, что он не сдастся так просто».
Ковидные страхи
Вообще-то главная ставка норвежцев на Играх-2026 связана с выступлением Валнеса в командном спринте, где у него давно сформировался супердуэт с Йоханнесом Клебо. Эта бригада выиграла два чемпионата мира и одну Олимпиаду. Правда, на последних ОИ и ЧМ в данной дисциплине использовался классический стиль, а 18 февраля в Италии нас ждет коньковый командник. Эрик — признанный специалист классики, и в случае чего заменить его в качестве напарника Клебо будет проще. Однако для Йоханнеса корректировка наработанной связки может оказаться болезненным моментом на пути к рекордным чемпионским высотам.
«Во время Олимпиады мы будем максимально осторожны, — пообещал тренер сборной Норвегии Шур Оле Сварстад. — Мы приехали на Игры из разных мест. Некоторые из нас находились с семьями, некоторые — на сборах в Тоблахе. В начале соревнований мы будем уделять профилактике инфекции самое пристальное внимание. Очень опасно принести в команду вирус, ведь последствия могут быть очень серьезными. На чемпионате мира в нашей заявке было 12 спортсменов, а сейчас — только восемь. Вариантов для замены в случае чего очень мало».
В отличие от прошлых зимних Игр в Пекине, на нынешней Олимпиаде нет обязательных требований по вакцинации, ПЦР-тестам и ношению медицинских масок. Однако многие сборные очень опасаются инфекции и добровольно идут на различные меры предосторожности. С начала зимы десятки лыжников и биатлонистов пропустили этапы Кубка мира с подозрением на ковид и другие инфекции дыхательных путей. Шведы поначалу запрещали одной из своих ведущих лыжниц Эббе Андерссон общаться с захворавшим бойфрендом Густавом Берглундом. Австралийцам вообще пришлось задействовать особые медицинские протоколы, после того как положительный тест на ковид сдали несколько членов делегации, в том числе ее глава Алиса Кэмплин. Усиленные меры защиты применяет и сборная Нидерландов по конькобежному спорту.
В этом плане российским лыжникам Наталье Непряевой и Савелию Коростелеву (впрочем, как и остальным членам нашей делегации) следует быть особо внимательными. Ведь в случае чего заменить их некем. Что касается возможного снятия Валнеса, то особой пользы для россиян в таком развитии событий нет. В командном спринте мы не участвуем, в индивидуальном спринте шансов у Савелия очень немного. Возможно, титулованный лыжник мог бы для Коростелева стать сильным соперником в классическом марафоне. Но и без Эрика у норвежцев суперсостав, и болезнь олимпийского чемпиона практически ничего не меняет.
