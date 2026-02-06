«По команде прошел вирус». Сборная Норвегии, видимо, лишилась претендента на золото в лыжах

В этом плане российским лыжникам Наталье Непряевой и Савелию Коростелеву (впрочем, как и остальным членам нашей делегации) следует быть особо внимательными. Ведь в случае чего заменить их некем. Что касается возможного снятия Валнеса, то особой пользы для россиян в таком развитии событий нет. В командном спринте мы не участвуем, в индивидуальном спринте шансов у Савелия очень немного. Возможно, титулованный лыжник мог бы для Коростелева стать сильным соперником в классическом марафоне. Но и без Эрика у норвежцев суперсостав, и болезнь олимпийского чемпиона практически ничего не меняет.