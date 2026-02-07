Ричмонд
Непряева рассказала о реакции иностранцев: «Это миф, что к нам плохо относятся»

Российская лыжница Дарья Непряева, которая первой из российских спортсменов выступила на ОИ-2026, финишировав 17-й в женском скиатлоне 2×10 км, рассказала об отношении к ней со стороны иностранцев.

Источник: РИА "Новости"

— Как реагируют иностранцы — не встречалась ли с хейтом?

— Лично у меня очень хорошие отношения с иностранцами. И у Савелия (Коростелева) тоже. Мы не закрываемся, со всеми здороваемся. Все с нами приветливы. То, что спортсмены из других стран к нам плохо относятся — это миф. Наверное, это те, кто сами… Просто есть очень много российских спортсменов, которые даже на соревнованиях внутри страны делают лицо кирпичом и проходят мимо, никогда не поздороваются. (Смеется). Все время серьезные, не улыбаются. Наверное, из-за них могут думать, что русские неприветливы.

Но мы с Савелием здесь рушим этот миф, что спортсмены из нашей страны суровы. Мы со всеми общаемся. Девчонки всегда ко мне приветливы, подходят, общаются, здороваются, спрашивают, как у меня дела, как я себя чувствую, желают удачи перед гонками. И я тоже желаю им удачи. Если получается с кем-то поработать в группе, мы благодарим друг друга, что хорошо поработали.