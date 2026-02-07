Непряева рассказала о реакции иностранцев: «Это миф, что к нам плохо относятся»

— Лично у меня очень хорошие отношения с иностранцами. И у Савелия (Коростелева) тоже. Мы не закрываемся, со всеми здороваемся. Все с нами приветливы. То, что спортсмены из других стран к нам плохо относятся — это миф. Наверное, это те, кто сами… Просто есть очень много российских спортсменов, которые даже на соревнованиях внутри страны делают лицо кирпичом и проходят мимо, никогда не поздороваются. (Смеется). Все время серьезные, не улыбаются. Наверное, из-за них могут думать, что русские неприветливы.