Почетный президент ОКР Смирнов: «Непряевой медаль в скиатлоне не светила. Даже если бы она не упала, вряд ли бы что-то смогла»

Непряева финишировала в скиатлоне на 17-м месте, проиграв 3 минуты и 56,1 секунды шведке Фриде Карлссон. На финальном круге россиянка упала.
«Непряевой в скиатлоне явно медаль не светила, раз она 17‑й пришла. Даже если бы не упала, вряд ли бы она что‑то смогла. Там пятерка сразу оторвалась, ушла вперед. И между собой они разыгрывали эти медали», — сказал Смирнов.
Дарья Непряева: «Я пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира».
