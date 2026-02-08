Зимятов уверен, что лыжница Пеклецова выиграла бы золото Игр в случае допуска

«Жаль, что на Олимпиаду мы не имели возможности отправить всю команду, — сказал Зимятов. — В женских лыжных гонках на данный момент у нас есть и более сильные гонщицы. Я уверен, что Пеклецова точно с золотом бы приехала [с Олимпиады]. Что касается Савелия Коростелева, то он уже является одним из лидеров мужской сборной».