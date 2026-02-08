Ричмонд
Зимятов уверен, что лыжница Пеклецова выиграла бы золото Игр в случае допуска

Спортсменке отказали в предоставлении нейтрального статуса.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Алина Пеклецова, лишенная возможности выступить на Олимпийских играх в Италии, в случае участия в соревнованиях обязательно бы выиграла золотую медаль. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.

В субботу в Италии женским скиатлоном стартовал олимпийский турнир по лыжным гонкам. Дарья Непряева, единственная участница этой гонки из России, заняла 17-е место.

«Жаль, что на Олимпиаду мы не имели возможности отправить всю команду, — сказал Зимятов. — В женских лыжных гонках на данный момент у нас есть и более сильные гонщицы. Я уверен, что Пеклецова точно с золотом бы приехала [с Олимпиады]. Что касается Савелия Коростелева, то он уже является одним из лидеров мужской сборной».

Пеклецовой 20 лет, она является лидером дистанционного зачета Кубка России. Ранее спортсменка сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ей в предоставлении нейтрального статуса из-за отсутствия допинг-проб, которые были проверены лабораториями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

