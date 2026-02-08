Российская горнолыжница заняла 22-е место в скоростном спуске на ОИ

Выступавшая под 13-м номером олимпийская чемпионка 2010 года американка Линдси Вонн зацепила рукой и палкой за флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ей несколько минут оказывали помощь на трассе, после чего эвакуировали на вертолете. За неделю до начала Олимпиады Вонн упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила разрыв крестообразной связки.