Только Большунов мог бы навязать конкуренцию Клебо, заявил Крянин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов мог бы навязать конкуренцию норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо.
В воскресенье Клебо победил в скиатлоне и стал шестикратным олимпийским чемпионом. Россиянин Савелий Коростелев занял четвёртое место, уступив победителю 3,6 секунды.
«Зря лишили возможности соревноваться двум великим спортсменам — Большунова с Клебо, которые могли бы показать отличное шоу. Сейчас мы видим только одно шоу — это Йоханнес Клэбо, который будет выигрывать. При его одаренности и уровне сопротивления, думаю, на очень высоком уровне мог бы конкурировать только Александр Большунов», — сказал Крянин.
Ранее стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.