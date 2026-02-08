Только Большунов мог бы навязать конкуренцию Клебо, заявил Крянин

«Зря лишили возможности соревноваться двум великим спортсменам — Большунова с Клебо, которые могли бы показать отличное шоу. Сейчас мы видим только одно шоу — это Йоханнес Клэбо, который будет выигрывать. При его одаренности и уровне сопротивления, думаю, на очень высоком уровне мог бы конкурировать только Александр Большунов», — сказал Крянин.