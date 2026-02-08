Трамп назвал американского олимпийца Хесса неудачником после его слов о политике США

Ранее фристайлист заявил, что испытывает смешанные чувства, выступая под американским флагом, и подчеркнул, что участие в международных соревнованиях не означает поддержки всего, что происходит в стране.
«Собирай вещи и вали домой». Двух фристайлистов отменили в США из-за критики Трампа.
Трамп в социальной сети Truth Social назвал спортсмена неудачником и выразил сожаление, что тот оказался в олимпийской сборной.
«Выступающий на Олимпийских играх американский лыжник Хантер Хесс, настоящий неудачник, заявляет, что он не представляет свою страну на нынешней зимней Олимпиаде. Если это так, то ему не следовало участвовать в отборе в команду, и очень жаль, что он в ней оказался. Очень трудно болеть за такого человека», — написал Трамп.