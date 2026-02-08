Американская федерация рассказала о состоянии Вонн после падения

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн находится в стабильном состоянии после падения на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщается на странице олимпийской сборной США по горным лыжам и сноуборду в соцсети X.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее также эвакуировали на вертолете в больницу. За неделю до старта Олимпиады Вонн упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила разрыв крестообразной связки.
«Линдси Вонн получила травму, но ее состояние стабильное. Она находится под присмотром команды американских и итальянских врачей», — говорится в заявлении.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.