Панжинский: «Коростелев — герой! У нас должна была быть медаль!»

«Савелий — герой! Он очень круто провел гонку, как тактически, так и физически. Лыжи работали сегодня потрясающе. Одна небольшая ошибка на последнем подъеме, когда он вышел на него на пятой позиции, последний в этой группе, лишила его возможности бороться за призовое место. Но тем не менее это не отменяет того, что он сегодня был очень хорош. Будем ждать от него борьбы за медали в других дистанционных гонках! Однако огорчает тот факт, что несправедливо отклонили протест на французского лыжника: он срезал, и, по моему мнению, должен был быть дисквалифицирован. У нас должна была быть медаль! Ограбили? Нельзя сказать, что ограбили, скорее недодали. Должны были вручить, а в итоге показали фигу. Что-то политическое с этим связано? Сложно сказать, нужно читать правила и вчитываться в них. Изменения касательно таких тонких моментов происходят каждый год. И возможно, все-таки в силу политических обстоятельств трактовали не в нашу пользу», — сказал Панжинский «Совспорту».