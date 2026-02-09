«Думал, что просто не доеду до финиша»

Савелий Коростелев финишировал четвертым на своей первой гонке на Олимпиаде в Италии — в скиатлоне 10 + 10 км. Это пока лучший результат среди российских «нейтралов» на Играх, первое выступление, где медаль была реальна, а возможно, даже и завоевана — смотря как оценивать решение жюри в отношении французского лыжника Матиса Деложа. В классической части Коростелев смог закрепиться в лидирующей группе, которая постепенно, после смены лыж, просеялась до восьми человек. После первого же конькового круга их осталось пятеро, и вот тут за Савелия стало тревожно — в подъемы он заходил на усталости. Но на пятом, предпоследнем круге Клебо сбросил темп, группа лидеров пошла спокойно, и это, казалось, должно было дать возможность Коростелеву продышаться. Заключительный шестой круг Савелий преодолевал в основном последним из лидирующей пятерки. Была надежда на выкат на финиш, но о том, что произошло дальше, в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» рассказал уже сам спортсмен.