В FIS оценили выступление Коростелева в дебютной гонке на Олимпиаде

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оценили выступление российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпиаде в Милане.

Источник: ТАСС

Российский лыжник занял 4-е место, уступив 1,5 секунды завоевавшему бронзу норвежцу Мартину Нюэнгету и 3,6 секунды — другому представителю Норвегии Йоханнесу Клебо, который стал шестикратным олимпийским чемпионом. Судьи рассматривали действия француза Матиса Деложа, срезавшего часть дистанции на последнем повороте одного из кругов и занявшего второе место. После этого сторона занявшего четвертое место Коростелева подала протест, который был отклонен.

«Это было достойное выступление. Четвертое место — хороший результат для дебюта», — сказали «ВсеПроСпорт» в FIS.