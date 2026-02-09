В FIS оценили выступление Коростелева в дебютной гонке на Олимпиаде

Российский лыжник занял 4-е место, уступив 1,5 секунды завоевавшему бронзу норвежцу Мартину Нюэнгету и 3,6 секунды — другому представителю Норвегии Йоханнесу Клебо, который стал шестикратным олимпийским чемпионом. Судьи рассматривали действия француза Матиса Деложа, срезавшего часть дистанции на последнем повороте одного из кругов и занявшего второе место. После этого сторона занявшего четвертое место Коростелева подала протест, который был отклонен.