Коростелева и Непряеву заявили на спринтерские гонки на Олимпиаде

Спринты пройдут 10 февраля. Ранее лучшим результатом Непряевой и Коростелева в спринтерских гонках Кубка мира был четвертьфинал.

Источник: РБК Спорт

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выступят в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Италии, сообщил «РИА Новости» тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.

Спринты пройдут на Олимпиаде 10 февраля.

Непряева ранее заняла 17-е место в скиатлоне, а Коростелев стал в этой дисциплине четвертым.

Тренер сборной России Егор Сорин допускал, что Коростелев может пропустить спринт, чтобы лучше восстановиться.

Оба лыжника с декабря выступают на международных соревнованиях, в спринтерских гонках они впервые прошли квалификацию только на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе в конце января. Оба выбыли в четвертьфинале.