Коростелева и Непряеву заявили на спринтерские гонки на Олимпиаде

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выступят в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Италии, сообщил «РИА Новости» тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.
Спринты пройдут на Олимпиаде 10 февраля.
Непряева ранее заняла 17-е место в скиатлоне, а Коростелев стал в этой дисциплине четвертым.
Тренер сборной России Егор Сорин допускал, что Коростелев может пропустить спринт, чтобы лучше восстановиться.
Оба лыжника с декабря выступают на международных соревнованиях, в спринтерских гонках они впервые прошли квалификацию только на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе в конце января. Оба выбыли в четвертьфинале.