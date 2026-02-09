Олимпиада-2026. Горные лыжи. Джонсон и Шиффрин, Сутер и Раст, Годжа и Делла Мея выступят в командной комбинации

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Горные лыжи.
Женщины.
Командная комбинация (скоростной спуск + слалом).
Начало — 12.30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
4. Джанин Шмитт — Мелани Мейяр (Швейцария).
5. Делия Дуррер — Элиан Кристен (Швейцария).
7. Илка Штухец — Ана Буцик (Словения).
9. София Годжа — Лара Делла Мея (Италия).
11. Корнелия Хюттер — Катарина Труппе (Австрия).
14. Бризи Джонсон — Микаэла Шиффрин (США).
16. Ясмин Флури — Венди Холденер (Швейцария).
17. Коринн Сутер — Камилла Раст (Швейцария).