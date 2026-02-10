Бородавко оценил провал Непряевой и Коростелева на ОИ-2026: «Нет ничего удивительного»

Оба лыжника не смогли пройти квалификацию в спринте: Коростелев занял 35-е место, а Непряева — 36-е.
"К сожалению, по трансляции мы не видели, как Савелий проходил по дистанции, какие у него были движения, как работали лыжи, поэтому трудно оценить его выступление. Просто ориентироваться только на результат и давать какую-то оценку неправильно.
У Непряевой же на предыдущих спринтах были примерно те же места. Здесь нет никакого прогресса и нет ничего удивительного в ее результате.
Насколько правильно было бежать этот спринт Непряевой и Коростелеву? Наверняка были какие-то аргументы в пользу того, чтобы бежать спринт. Хотя был опыт олимпийских игр в Пекине, когда Александр Большунов пропускал спринт и готовился к тем гонкам, где он реально претендовал на медали", — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.