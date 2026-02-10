Клебо разметал всех в спринте на Олимпиаде. Кто-то удивлен?

Олимпиада-2026. Лыжные гонки. Классический спринт
Финал. Женщины
1. Линн Сван (Швеция) — 4.03,05
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1,59
3. Майя Дальквист (Швеция) — 4,83
Финал. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,74
2. Бен Огден (США) — 0,87
3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 6,81.
Йоханнес Клебо еще ни разу не проигрывал в спринтерских гонках на Олимпиадах. Эту традицию в Италии он рушить не стал. Нынешняя победа норвежца получилась настолько уверенной, что он при желании мог позволить себе финиш с флагом. В женском спринте на ОИ-2026 все медали забрали лыжницы из Швеции.
Золото вместо бойкота
Свое превосходство шведки начали показывать в квалификации, заняв три первых места. Четвертая участница команды Майя Дальквист стала в предварительных забегах седьмой.
В четвертьфиналах стали выбывать основные конкурентки скандинавок. Среди них победительница в классическом спринте на «Тур де Ски», который проходил на олимпийской трассе месяц назад, финка Ясми Йоэнсуу, призер чемпионатов мира швейцарка Надин Фендрих, текущий лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс.
Шведки же одна за другой с первого места выходили в полуфинал. Не справилась только Йоханна Хагстрем, которая была третьей в квалификации. Ее подвела излишняя самоуверенность. В своем четвертьфинале она спокойно в одиночестве выкатывалась на финишную прямую, не заметив, как за спиной начали вспахивать снег соперницы. Хагстрем этот рывок проспала, за что и поплатилась, получив жесткий олимпийский урок.
Партнеры по команде подобных ошибок не совершали. В первом полуфинале Линн Сван и Йонна Сундлинг без проблем оформили себе путевку в главный забег, а Дальквист уступила норвежке Юлие Дривенс, но с полным контролем над преследовательницами.
В финале три шведки дружно убежали от всех. Упорной получилась гонка за золото между Сван и Сундлинг. Но быстрее в решающий подъем Дзордзи забежала Линн и дальше приблизиться к подруге не давала. Йоанна, которая выиграла спринты на трех последних чемпионатах мира и Играх в Пекине осталась с серебром.
Сван взяла золото в своей дебютной гонке на Олимпиаде. Хотя в Италии она могла вообще не выступать, если бы шведка была последовательна в своих словах. Когда в прошлом году шли разговоры о том, что наших могут допустить на международные соревнования, Линн была категорична. Заявляла, что не собирается бегать на одной лыжне с русскими и готова бойкотировать Олимпиаду. Но слова разошлись с делом. Россияне на Кубок мира вернулись, а Сван никуда не делась.
Таким образом, за две гонки в Италии уже пять шведок имеют олимпийские медали. В скиатлоне, который открывал программу, Фрида Карлссон взяла золото, а Эбба Андерсон — серебро.
Йонна Сундлинг, Майя Дальквист и Линн Сван (слева направо) после финиша в женском спринте на Олимпиаде-2026.
Недосягаемый Клебо
В мужском спринте Йоханнес Клебо играл со своими соперниками. Норвежец шагнул в решающую стадию с первого места в квалификации. Более-менее близко в предварительном забеге к нему удалось подобраться только американцу Бену Огдену, который проиграл 2,51 секунды.
В гонках на выбывание Клебо делал все, что хотел. В четвертьфинале в решающий подъем он уходил на последнем месте, а на вершине стал уже первым. Мог бы и дальше убегать от всех, но притормозил, экономя силы. Знал, что легко разнесет всех на финише.
В полуфинале случился забавный момент. В подъем Дзордзи Йоханнес отправился вместе с Огденом. Они шли параллельно друг другу. Но если американец выдавливал всего себя, то норвежец позволил себе повернуть голову и с недоумением посмотреть на соперника, как бы говоря: «А кто это у нас тут такой дерзкий?».
В финале Клебо не стал играть в кошки-мышки, а просто выдавил мощность на все том же решающем подъеме и ушел в закат от преследователей. Пусть вас не смущает финишный протокол гонки, в котором Огден проиграл Йоханнесу меньше секунды. Норвежец всю финишную прямую праздновал и практически шел пешком. Подобное в коротких спринтерских гонках может позволить себе только он.
В своей карьере на главных стартах Клебо никому не проигрывает с 2017 года. Лишь на дебютном чемпионате мира в Лахти норвежец довольствовался бронзой в этом виде программы. 20-летнего вундеркинда тогда подвинули Федерико Пеллегрино и Сергей Устюгов. Оба сейчас находятся на пороге завершения своей карьеры. Россиянин последние годы все чаще упоминает смену деятельности и все реже появляется на гонках Кубка России. Итальянец же точно уйдет в конце этого сезона. В спринте на Олимпиаде он лаки-лузером продрался в полуфинал, но на большее его не хватило.
Для Клебо это седьмая золотая медаль Олимпиад. По количеству побед на Играх он уступает трем своим соотечественникам: лыжникам Марит Бьорген и Бьорну Дели, а также биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену. В следующей гонке Йоханнес может встать с ними в один ряд. Дальше в программе Игр коньковая разделка на 10 км, где норвежец не является главным фаворитом. Однако если не получится в ближайшем старте, то можно быть уверенным, что Клебо обойдет всех великих за счет побед в командном спринте и эстафете.