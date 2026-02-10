Клебо разметал всех в спринте на Олимпиаде. Кто-то удивлен?

Сван взяла золото в своей дебютной гонке на Олимпиаде. Хотя в Италии она могла вообще не выступать, если бы шведка была последовательна в своих словах. Когда в прошлом году шли разговоры о том, что наших могут допустить на международные соревнования, Линн была категорична. Заявляла, что не собирается бегать на одной лыжне с русскими и готова бойкотировать Олимпиаду. Но слова разошлись с делом. Россияне на Кубок мира вернулись, а Сван никуда не делась.