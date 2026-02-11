Сорин: для Коростелева история со скиатлоном на Олимпиаде завершена

Об этом ТАСС рассказал Егор Сорин, тренер лыжника Савелия Коростелева.
Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Занявший второе место француз Матис Делож срезал часть дистанции. Российская сторона подала протест, однако жюри посчитало, что французский лыжник не получил ощутимого преимущества, нарушив правила прохождения дистанции.
«Для меня и Савелия история со скиатлоном завершена. Я был инициатором протеста, который подали непосредственно после гонки. Хотелось, чтобы члены жюри более внимательно разобрали этот эпизод, потому что по ходу гонки они моментально приняли решение наказать француза желтой карточкой, — сказал Сорин. — По итогам протеста они сделали заключение, дали его нам. Я его принял, понял. Другие специалисты тоже».
«В течение какого-то времени мы узнавали, были ли какие-то прецеденты в прошлом именно на главных стартах: чемпионатах мира или Олимпийских играх, — цитирует Сорина ТАСС. — Были ли за подобные нарушения спортсмены дисквалифицированы, но никаких прецедентов мы не нашли. Такие нарушения случались, но практически везде давались либо устные, либо письменные предупреждения. А именно дисквалификаций не было. Поэтому у меня больше вопросов нет, эта история закончилась. Я точно не буду инициаторов апелляции на решение по протесту».