Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сорин: для Коростелева история со скиатлоном на Олимпиаде завершена

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. История с протестом на результаты мужского скиатлона на Олимпиаде завершена, российская сторона получила все разъяснения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС рассказал Егор Сорин, тренер лыжника Савелия Коростелева.

Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Занявший второе место француз Матис Делож срезал часть дистанции. Российская сторона подала протест, однако жюри посчитало, что французский лыжник не получил ощутимого преимущества, нарушив правила прохождения дистанции.

«Для меня и Савелия история со скиатлоном завершена. Я был инициатором протеста, который подали непосредственно после гонки. Хотелось, чтобы члены жюри более внимательно разобрали этот эпизод, потому что по ходу гонки они моментально приняли решение наказать француза желтой карточкой, — сказал Сорин. — По итогам протеста они сделали заключение, дали его нам. Я его принял, понял. Другие специалисты тоже».

«В течение какого-то времени мы узнавали, были ли какие-то прецеденты в прошлом именно на главных стартах: чемпионатах мира или Олимпийских играх, — цитирует Сорина ТАСС. — Были ли за подобные нарушения спортсмены дисквалифицированы, но никаких прецедентов мы не нашли. Такие нарушения случались, но практически везде давались либо устные, либо письменные предупреждения. А именно дисквалификаций не было. Поэтому у меня больше вопросов нет, эта история закончилась. Я точно не буду инициаторов апелляции на решение по протесту».