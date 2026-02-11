Ричмонд
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии

Первый трансгендер в истории зимних ОИ не смогла пройти квалификацию в могуле.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, идентифицирующая себя как мужчина, не смогла пройти квалификацию женского могула на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

На первом этапе квалификации Лундхольм набрала 12,05 балла и заняла последнее, 29-е место. Во втором квалификационном раунде она заработала 59,22 очка и, став в итоге 25-й, лишилась шансов выйти в финал, который пройдет позднее в среду.

Как сообщают СМИ, Лундхольм стала первым открытым трансгендером* (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено) в истории зимних Олимпийских игр.

В январе в интервью шведскому телеканалу SVT Лундхольм сообщила, что идентифицирует себя как мужчина, но при этом участвует в женских соревнованиях на тех же условиях, что и все остальные, «и все с этим согласны». Руководители национального олимпийского комитета Швеции и Шведской лыжной ассоциации (SKA) также выражали ей свою поддержку.

В ноябре газета The Telegraph сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Позднее в пресс-службе комитета заявили РИА Новости, что организация еще не приняла решения по этому вопросу. В настоящий момент МОК предоставляет международным федерациям возможность самостоятельно принимать решение в вопросе допуска трансгендерных спортсменов до Игр.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

