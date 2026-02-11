Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии

В январе в интервью шведскому телеканалу SVT Лундхольм сообщила, что идентифицирует себя как мужчина, но при этом участвует в женских соревнованиях на тех же условиях, что и все остальные, «и все с этим согласны». Руководители национального олимпийского комитета Швеции и Шведской лыжной ассоциации (SKA) также выражали ей свою поддержку.