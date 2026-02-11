Семин поддержал российских лыжников на Олимпиаде: «Был бы я там, то пошел на все соревнования с участием наших»

«Пока у наших лыжников не все получается, наверное это естественный процесс, — сказал Семин “СЭ”. — Долгое время не было соревнований, в которых нужно было проявлять свои максимальные возможности. Не было и ситуаций, в которых можно было сравнить себя со спортсменами более высокого уровня или таланта. Поэтому все закономерно. Ждать много медалей от наших спортсменов — нереально. Но при этом, наши ребята выступают, за них надо болеть, это самое главное! Был бы я там, то пошел на все соревнования с участием наших, а так стараюсь смотреть».