Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семин поддержал российских лыжников на Олимпиаде: «Был бы я там, то пошел на все соревнования с участием наших»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выступлений российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростылева на Олимпиаде-2026.

Источник: РИА "Новости"

«Пока у наших лыжников не все получается, наверное это естественный процесс, — сказал Семин “СЭ”. — Долгое время не было соревнований, в которых нужно было проявлять свои максимальные возможности. Не было и ситуаций, в которых можно было сравнить себя со спортсменами более высокого уровня или таланта. Поэтому все закономерно. Ждать много медалей от наших спортсменов — нереально. Но при этом, наши ребята выступают, за них надо болеть, это самое главное! Был бы я там, то пошел на все соревнования с участием наших, а так стараюсь смотреть».

Также Семин поделился ожиданиями от мужского хоккейного турнира.

«Будет очень интересно посмотреть! Хотелось бы увидеть как развивается хоккей, в каком направлении. Что нового у сборных Канады, Америки, Швеции. Тем более, что у Канады очень хорошая команда», — добавил Семин.