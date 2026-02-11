Вонн перенесла третью операцию после перелома на Олимпиаде

«Сегодня я перенесла третью операцию, и она прошла успешно. Успех сегодня имеет совершенно иное значение, нежели он имел несколько дней назад. Я иду на поправку. Хотя все проходит медленно, я знаю, что все будет хорошо. Я благодарна всему невероятному медицинскому персоналу, друзьям, семье, которые были рядом со мной, благодарна за замечательный поток любви и поддержки от людей со всего мира», — написала Вонн у себя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).